В Карелии сгорел гараж

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Пожар произошел утром 25 июня в Надвоицах, сообщили в МЧС Карелии.
В 9.52 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района привлекались для ликвидации пожара в частном гараже в Надвоицах на ул. Спиридонова у д.10. В 10.10 пожар ликвидирован.
Строение сгорело.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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