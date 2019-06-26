В Карелии сгорел гараж

Пожар произошел утром 25 июня в Надвоицах, сообщили в МЧС Карелии.

В 9.52 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района привлекались для ликвидации пожара в частном гараже в Надвоицах на ул. Спиридонова у д.10. В 10.10 пожар ликвидирован.

Строение сгорело.

Погибших и пострадавших нет.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.