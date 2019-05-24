В Карелии сгорела комната в жилом доме

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Пожар произошел в деревне Маслозеро 23 мая, сообщили в МЧС Карелии.
В 16.15 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского и Сегежского районов привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в д. Маслозеро на ул. Школьной, 23. В 17.20 пожар ликвидирован.
Сгорела комната на площади 15 кв м.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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