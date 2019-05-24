В Карелии сгорела комната в жилом доме

Пожар произошел в деревне Маслозеро 23 мая, сообщили в МЧС Карелии.

В 16.15 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского и Сегежского районов привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в д. Маслозеро на ул. Школьной, 23. В 17.20 пожар ликвидирован.

Сгорела комната на площади 15 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.