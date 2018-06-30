В Карелии сгорели баня и бесхозная постройка

По теме
Загрузка...
Оба пожара произошли вечером 29 июня и были ликвидированы силами спасателей.
29 июня в 20:50 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района (10 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении по адресу: Олонецкий район, д. Тукса, ул. Полевая. В 22:08 пожар был ликвидирован.
В этот же день в 23:28 спасатели Пряжинского района (6 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: Пряжинский район, д. Нижние Виданы, ул. Новая. В 00:33 пожар был ликвидирован.
Как сообщили в МЧС по Карелии, в этих пожарах погибших и пострадавших нет.
По теме
Выбор читателей
23.06.2018, 14:50
29.06.2018, 21:30
27.06.2018, 19:40
25.06.2018, 09:45
28.06.2018, 15:57
Аналитика
29.06.2018 13:57
Обществоведение
Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение о предоставлении земельного участка инвестору из Литвы Олегу Ковригину под строительство нового офтальмологического центра Карелии.
28.06.2018 12:43
27.06.2018 17:17
27.06.2018 15:25
27.06.2018 14:40
Чтиво
27.06.2018 16:01
Частная жизнь
Жители села Деревянное Алексей Иванович и Валентина Ивановна Никифоровы отметили 70-летие совместной жизни.
26.06.2018 10:23
21.06.2018 12:13
19.06.2018 09:58
Медиа
22.06.2018 14:46
Опрос
Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?
Комментарии