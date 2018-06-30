В Карелии сгорели баня и бесхозная постройка

Оба пожара произошли вечером 29 июня и были ликвидированы силами спасателей.

29 июня в 20:50 пожарно-спасательные подразделения Олонецкого района (10 чел., 3 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении по адресу: Олонецкий район, д. Тукса, ул. Полевая. В 22:08 пожар был ликвидирован.

В этот же день в 23:28 спасатели Пряжинского района (6 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: Пряжинский район, д. Нижние Виданы, ул. Новая. В 00:33 пожар был ликвидирован.

Как сообщили в МЧС по Карелии, в этих пожарах погибших и пострадавших нет.