В Карелии сгорело бытовое строение

Пожар произошел в бытовом строении в Костомушке, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшие сутки, 26 ноября, в 22.03 пожарно-спасательные подразделения Костомукши привлекались для ликвидации пожара в бытовом строении на ш. Горняков. В 22:35 пожар ликвидирован.

Строение сгорело полностью.

Погибших и пострадавших нет. Причины, виновные, ущерб устанавливаются.