В Карелии сгорело старинное здание бывшей музыкальной школы

Пожар произошел ночью 30 июля в Суоярви, сообщили в МЧС Карелии.

В 23.19 пожарно-спасательные подразделения Суоярвского района в составе 10 человек привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении на улице 310-й Стрелковой дивизии у дома № 3. В 1.40 пожар ликвидирован.

Здание спасти не удалось.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.



Как сообщили нашему изданию читатели, сгорело здание бывшей музыкальной школы.



"Это старое финское здание, было разобрано и перевезено в Суоярви. Не уберегли", – рассказал местный житель.

Ранее на пожаре в Карелии спасли 16 человек.