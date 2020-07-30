В Карелии сгорело старинное здание бывшей музыкальной школы

Пожар произошел ночью 30 июля в Суоярви, сообщили в МЧС Карелии.
В 23.19 пожарно-спасательные подразделения Суоярвского района в составе 10 человек привлекались для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении на улице 310-й Стрелковой дивизии у дома № 3. В 1.40 пожар ликвидирован.
Здание спасти не удалось.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Как сообщили нашему изданию читатели, сгорело здание бывшей музыкальной школы.
"Это старое финское здание, было разобрано и перевезено в Суоярви. Не уберегли", – рассказал местный житель.
Ранее на пожаре в Карелии спасли 16 человек.
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