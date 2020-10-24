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В Карелии шесть пациентов с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии

Новости. Общество
09:53, 25 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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В Карелии госпитализированы 341 человек, заболевших коронавирусом, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По сообщению Михаила Охлопкова, на 22 октября в Карелии в стационарах проходят лечение 323 человека, заразившихся COVID-19.

Из числа госпитализированных в состоянии средней тяжести находятся 317 пациентов, 18 тяжелобольных, и 6 в крайне тяжелом состоянии - они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на сегодняшний день составляет 20,5%.

Ранее оперштаб сообщил, что за сутки в Карелии коронавирусная инфекция выявлена у 100 человек, один человек скончался.

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Комментарии

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Plant
2020-10-25 10:04:10
400 коек всего, понятно.
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