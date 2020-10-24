В Карелии шесть пациентов с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии

В Карелии госпитализированы 341 человек, заболевших коронавирусом, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По сообщению Михаила Охлопкова, на 22 октября в Карелии в стационарах проходят лечение 323 человека, заразившихся COVID-19.

Из числа госпитализированных в состоянии средней тяжести находятся 317 пациентов, 18 тяжелобольных, и 6 в крайне тяжелом состоянии - они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на сегодняшний день составляет 20,5%.

Ранее оперштаб сообщил, что за сутки в Карелии коронавирусная инфекция выявлена у 100 человек, один человек скончался.