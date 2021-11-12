В Карелии школьники отдали выигранные деньги приюту для животных

Школьники из Костомукши победили в конкурсе и отдали выигранные деньги на поддержку животных, оказавшихся в беде.

Ученики шестого класса местной гимназии пожертвовали деньги на помощь животным. Об этом информирует паблик газеты «Новости Костомукши» со ссылкой на МБОУ КГО «Гимназия».

Сообщается, что средства, полученные за победу в конкурсе «Самый классный класс — 2021», школьники решили потратить на подарки для животных приюта Костомукши.

Ранее сообщалось, что городам и районам Карелии выделено более 20,8 миллиона рублей на обращение с бесхозными животными.