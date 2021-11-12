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В Карелии школьники отдали выигранные деньги приюту для животных

Новости. Общество
13:10, 09 Декабря 2021
фото: pixabay.com / ClaudiaWollesen

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Школьники из Костомукши победили в конкурсе и отдали выигранные деньги на поддержку животных, оказавшихся в беде.

Ученики шестого класса местной гимназии пожертвовали деньги на помощь животным. Об этом информирует паблик газеты «Новости Костомукши» со ссылкой на МБОУ КГО «Гимназия».

Сообщается, что средства, полученные за победу в конкурсе «Самый классный класс — 2021», школьники решили потратить на подарки для животных приюта Костомукши.

Ранее сообщалось, что городам и районам Карелии выделено более 20,8 миллиона рублей на обращение с бесхозными животными.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2021-12-09 17:23:43
Очень похвально приятно читать о том, что растут умные, порядочные люди. Только умный человек добрый, дураку на это не хватает ума.
Люди-исполины, люди-великаны,
Есть у вас винтовки, сети и капканы,
Есть у вас бесстрашье, сила есть навечно.
И должно быть сердце — сердце человечье. Р. Рождественский.
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