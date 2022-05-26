В Карелии школьников с ОВЗ обеспечат двухразовым бесплатным питанием с 1 сентября

На питание школьников в республике предусмотрено дополнительное финансирование, сообщили в региональном правительстве.

На пленарном заседании карельский парламент одобрил инициативу главы республики Артура Парфенчикова о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на питание в школах. Всего предусмотрено более 48 млн рублей.

Ранее правительством республики принято решение об обеспечении двухразовым бесплатным питанием школьников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью независимо от места проживания и формы получения образования с 1 сентября 2022 года. На данные цели в бюджете республики предусмотрели более 39 млн рублей.

В правительстве напомнили, что в школах республики обучается более 5000 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря изменениям в законодательстве ребята с ограниченными возможностями будут более комфортно чувствовать себя в школе, получая полноценное питание в течение учебного дня.

Еще 9 млн будут направлены общеобразовательным организациям для обеспечения школьников питанием. Дополнительные средства потребовались в связи с изменением ряда норм СанПиНов и возросшей себестоимостью продуктов.

Ранее опрос показал, что в школах Карелии плохо кормят детей.