В Карелии школьные классы продолжают переводить на дистант из-за ОРВИ и коронавируса

За неделю более 30 классов отправлены на дистанционное обучение из роста заболеваемости ОРРВИ и COVID-19.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по Карелии, из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 28-ти классов в трех школах республики. Полностью закрыта школа в Калевальском районе.

Из-за повышенной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией приостановлена деятельность трех классов в двух школах в Беломорском районе.

Ранее сообщалось, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Карелии за неделю снизилась почти на 35%.