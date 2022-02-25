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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Карелии за неделю снизилась почти на 35%

Новости. Общество
09:29, 01 Марта 2022
фото: © Кирилл Кухмарь / ТАСС

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По сравнению с предыдущей неделей в республике зарегистрировано меньше на 4582 случаев ОРВИ и гриппа.

За неделю в Карелии выявлено 8832 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога на 71,8%. Самая высокая заболеваемость отмечается в возрасте 0-2 года, 3-6 лет, 7-14 лет — 332,0, 350,2 и 256,6 на 10 тыс. населения соответственно.

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 4080 случаев заболеваний ОРВИ. Показатель заболеваемости 145,3 на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 6,9%. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения ниже на 38,1%.

Ранее глава Минздрава Карелии заявил, что при появлении симптомов ОРВИ сразу делать тест нерационально.

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