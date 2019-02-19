В Карелии школы получили 25 новых автобусов

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Автобусы марки "ГАЗ", "ПАЗ" и "КАВЗ" вместимостью от 10 до 31 человека получили школы 10 районов Карелии, сообщили в министерстве образования республики.
Поступление новых транспортных средств стало возможным благодаря федеральной помощи.
В 2019 году в Карелии будет продолжена работа по замене парка школьных автобусов, обеспечивающих организованную перевозку обучающихся к месту учебы и обратно. В адрес правительства России направлена заявка на 2019 год на поставку за счет средств федерального бюджета 31 школьного автобуса.
Дополнительно в бюджете Карелии выделено 9 млн рублей на покупку автобусов для школ.
В целом с 2015 по 2017 год в республике заменено 37 школьных автобусов.
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