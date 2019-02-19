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Новости. Общество
09:44, 19 Февраля 2019
фото: gov.karelia.ru

В Карелии школы получили 25 новых автобусов

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Автобусы марки "ГАЗ", "ПАЗ" и "КАВЗ" вместимостью от 10 до 31 человека получили школы 10 районов Карелии, сообщили в министерстве образования республики.

Поступление новых транспортных средств стало возможным благодаря федеральной помощи.

В 2019 году в Карелии будет продолжена работа по замене парка школьных автобусов, обеспечивающих организованную перевозку обучающихся к месту учебы и обратно. В адрес правительства России направлена заявка на 2019 год на поставку за счет средств федерального бюджета 31 школьного автобуса.


gov.karelia.ru

Дополнительно в бюджете Карелии выделено 9 млн рублей на покупку автобусов для школ.

В целом с 2015 по 2017 год в республике заменено 37 школьных автобусов.


gov.karelia.ru

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Комментарии

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zanoza
2019-02-19 11:11:46
Автобусы новые , а дороги старые, долго ли продержатся эти новые автобусы.
Всеволод Иванович
2019-02-19 11:04:01
Хорошая новость,лишь бы через год "не списали" ,продав за "бесценок"....
Сандари
2019-02-19 11:51:12
Всеволод Иванович,
И много продали?
Эти автобусы невозможно использовать для пассажирских перевозок от слова "совсем".
ГОСТ другой. И ГИБДД их для другого назначения не зарегистрирует
Гость
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