В Карелии сильные воры унесли из подъезда дверь весом в 170 кг и сдали на металлолом

Житель Костомукши вместе с двумя знакомыми украл из подъезда многоквартирного дома металлическую дверь и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступило заявление от 31-летнего горожанина, старшего по подъезду одного из многоквартирных домов. Он просил провести проверку по факту пропажи металлической двери, которая ранее была установлена при входе в подъезд. Более 10 лет назад жильцы дома приобрели ее за свой счет, а теперь заменили на новую. Демонтированную конструкцию решили установить в колясочной, но не успели. Сумма ущерба превысила 3 тысячи рублей.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 52-летний костомукшанин. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что обвиняемый, у которого есть автомобиль с прицепом, помогал знакомому перевозить вещи в связи с переездом. Металлическая дверь, оставленная у подъезда, привлекла его внимание. Спустя время мужчина решил вернуться за ней, однако конструкция оказалась очень тяжелой, ее вес – более 170 килограммов. К «делу» были привлечены двое знакомых. Вместе они погрузили дверь в прицеп и вывезли в пункт приема металлолома. Похитители "заработали" 1880 рублей.

В настоящее время в отношении соучастников кражи ведется отдельное производство, судьбу инициатора преступления решит суд.

Ранее житель Карелии накупил себе сигарет, сдав украденные конструкции строящегося моста в металлолом.