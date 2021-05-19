Реклама на сайте
Прислать новость
Будущий прокурор Карелии работал в Епархии 5
19.05.2021 16:15
Жители семи микрорайонов Петрозаводска на два дня останутся без горячей воды
19.05.2021 16:16
В Карелии резко похолодает на 13 градусов 8
19.05.2021 14:31
В Карелии разыскивается мужчина, подозреваемый в педофилии 1
19.05.2021 16:41

В Карелии сильные воры унесли из подъезда дверь весом в 170 кг и сдали на металлолом

Новости. Криминал
09:48, 20 Мая 2021
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Житель Костомукши вместе с двумя знакомыми украл из подъезда многоквартирного дома металлическую дверь и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступило заявление от 31-летнего горожанина, старшего по подъезду одного из многоквартирных домов. Он просил провести проверку по факту пропажи металлической двери, которая ранее была установлена при входе в подъезд. Более 10 лет назад жильцы дома приобрели ее за свой счет, а теперь заменили на новую. Демонтированную конструкцию решили установить в колясочной, но не успели. Сумма ущерба превысила 3 тысячи рублей.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 52-летний костомукшанин. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что обвиняемый, у которого есть автомобиль с прицепом, помогал знакомому перевозить вещи в связи с переездом. Металлическая дверь, оставленная у подъезда, привлекла его внимание. Спустя время мужчина решил вернуться за ней, однако конструкция оказалась очень тяжелой, ее вес – более 170 килограммов. К «делу» были привлечены двое знакомых. Вместе они погрузили дверь в прицеп и вывезли в пункт приема металлолома. Похитители "заработали" 1880 рублей.

В настоящее время в отношении соучастников кражи ведется отдельное производство, судьбу инициатора преступления решит суд.

Ранее житель Карелии накупил себе сигарет, сдав украденные конструкции строящегося моста в металлолом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-05-20 10:00:26
Воровство - это массовое явление. Всегда так жили.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
16.05.2021, 10:48
В Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка: у девочки перелом черепа (ВИДЕО)
15.05.2021, 09:28
Умерла известная и удостоенная многих наград учительница в Петрозаводске

Чтиво

18.05.2021 14:03
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«20 лет назад сидели на скамейках, а теперь в WhatsApp»
18.05.2021 12:10
Город «всесоюзного старосты» в «ганзейском стиле» 6
17.05.2021 16:22
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»