В Карелии скончался один из основателей музея-заповедника «Кижи»

Ушел из жизни Борис Александрович Гущин — один из основателей и первых сотрудников музея-заповедника «Кижи».

Как сообщили в паблике музея-заповедника «Кижи», скончался известный карельский историк, этнограф, один из основателей и первых сотрудников музея-заповедника, Борис Александрович Гущин.

По словам коллег Бориса Александровича, это был универсальный музейный работник, интеллигент, эрудит, «хранитель и современный летописец» заповедного острова.

«Борис Александрович — автор или соавтор большинства ныне существующих экспозиций музея „Кижи“. Его перу принадлежат десятки работ: художественных, публицистических, методических, научных, научно-популярных, — написали в паблике музея-заповедника, — Его уход — невосполнимая утрата для острова Кижи и Республики Карелия. Ведь он был и остался важной частью истории края. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Бориса Александровича. Скорбим вместе с вами!»

О времени и месте прощания с Борисом Александровичем Гущиным в паблике музея-заповедника «Кижи» пообещали сообщить позднее.