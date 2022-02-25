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В Карелии скончался один из основателей музея-заповедника «Кижи»

Новости. Общество
16:01, 28 Февраля 2022
фото: © Музей «Кижи»

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Ушел из жизни Борис Александрович Гущин — один из основателей и первых сотрудников музея-заповедника «Кижи».

Как сообщили в паблике музея-заповедника «Кижи», скончался известный карельский историк, этнограф, один из основателей и первых сотрудников музея-заповедника, Борис Александрович Гущин.

По словам коллег Бориса Александровича, это был универсальный музейный работник, интеллигент, эрудит, «хранитель и современный летописец» заповедного острова.

«Борис Александрович — автор или соавтор большинства ныне существующих экспозиций музея „Кижи“. Его перу принадлежат десятки работ: художественных, публицистических, методических, научных, научно-популярных, — написали в паблике музея-заповедника, — Его уход — невосполнимая утрата для острова Кижи и Республики Карелия. Ведь он был и остался важной частью истории края. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Бориса Александровича. Скорбим вместе с вами!»

О времени и месте прощания с Борисом Александровичем Гущиным в паблике музея-заповедника «Кижи» пообещали сообщить позднее.

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Комментарии

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родитель
2022-02-28 16:55:08
Мягкий, интеллигентный человек, много повидавший и много знающий и потому мудрый. Царство Небесное рабу Божьему Борису!
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