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Новости. Общество
16:23, 29 Августа 2018

В Карелии скрывали ситуацию с расселением аварийного жилья, заявил Степашин

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Глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин во время рабочей поездки в Читу призвал власти российских регионов не скрывать истинное положение дел с расселением аварийного жилья.

"Не надо ничего прятать. Сейчас есть шанс действительно показать, что у нас на самом деле с аварийным жильем, потому что многие субъекты России, муниципалитеты, к сожалению, когда начиналась программа [переселения граждан из ветхого и аварийного жилья], просто не показывали истинную картину, чтобы потом не отвечать за невыполненные обязательства. А там люди живут", - сказал Степашин журналистам после совещания в администрации Забайкальского края, пишет ТАСС.

Выступая на совещании, Степашин рассказал, что в некоторых субъектах РФ, в частности в Кировской области и Карелии, скрывали реальную квартиру с расселением аварийного жилья.

"Возбуждены уголовные дела, люди за это ответят", - отметил он.

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Комментарии

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Изя
2018-08-29 16:56:39
А о каком периоде речь то ведёт Степашин , в отношении кого дела возбуждены . А так это болтовня для острастки .
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