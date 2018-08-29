В Карелии скрывали ситуацию с расселением аварийного жилья, заявил Степашин

Глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин во время рабочей поездки в Читу призвал власти российских регионов не скрывать истинное положение дел с расселением аварийного жилья.

"Не надо ничего прятать. Сейчас есть шанс действительно показать, что у нас на самом деле с аварийным жильем, потому что многие субъекты России, муниципалитеты, к сожалению, когда начиналась программа [переселения граждан из ветхого и аварийного жилья], просто не показывали истинную картину, чтобы потом не отвечать за невыполненные обязательства. А там люди живут", - сказал Степашин журналистам после совещания в администрации Забайкальского края, пишет ТАСС.

Выступая на совещании, Степашин рассказал, что в некоторых субъектах РФ, в частности в Кировской области и Карелии, скрывали реальную квартиру с расселением аварийного жилья.

"Возбуждены уголовные дела, люди за это ответят", - отметил он.