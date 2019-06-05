В Карелии следователи начали проверку после падения подростка с крыши сарая

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В Пудожском районе Карелии начали проверку по факту травмирования 12-летнего мальчика, упавшего с высоты.
Как рассказали в Следкоме Карелии, в деревне Куганаволок Пудожского района мальчик, играя с другими детьми, залез на крышу хозяйственной постройки, откуда упал на штабель древесины и получил телесные повреждения.
По данному факту началась доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.
Напомним, несчастный случай произошел в день защиты детей, 1 июня. Как сообщили в Минздраве Карелии, мальчик вертолетом санавиации был госпитализирован из Пудожа в Петрозаводск и в тяжелом состоянии доставлен в Республиканскую больницу.
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