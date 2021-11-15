В Карелии следователи устанавливают причину смертельного падения мужчины из поезда

В Кемском районе проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины при падении из вагона поезда.

Кемские следователи проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины при падении из вагона движущегося поезда. Об этом информирует Следком Карелии.

Установлено, что 17 ноября во время движения скорого пассажирского поезда № 16 сообщением «Москва-Мурманск» в районе перегона Поньгома-Кузема из вагона выпал мужчина 1979 года рождения. Человек от полученных травм скончался.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске мужчина добежал до поезда и умер.