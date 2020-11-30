В Карелии служба судебных приставов приостановила прием граждан из-за угрозы коронавируса

Карельское управление Федеральной службы судебных приставов временно приостановило прием граждан из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике.

Со вторника, первого декабря, карельские приставы временно приостанавливают личный прием граждан и представителей организаций, в том числе записавшихся на личный прием с использованием электронной очереди на сайте службы. Это решение принято в связи с значительным ростом уровня заболеваемости COVID-19, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Приставы просят граждан направлять обращения дистанционно.

В управлении и его структурных подразделениях установлены специальные ящики для приема корреспонденции. Подать электронное обращение можно через сайт УФССП России по Республике Карелия в разделе "Интернет-приемная". Также можно направить документы с помощью сайта Единого портала государственных услуг.

"Мы настоятельно просим граждан обращаться с вопросами, связанными с деятельностью судебных приставов, дистанционно — посредством электронных сервисов ФССП России и Единого портала государственных услуг, а также в письменной форме, путем почтовых направлений. Кроме того, для граждан доступен "Интерактивный помощник стороны исполнительного производства" http://fssp.gov.ru/int_help, который поможет определить алгоритм действий для решения конкретной проблемы", - заявил руководитель управления Олег Гончаров.

Ранее сообщалось, что в Карелии с диагнозом COVID-19 умер 191 человек, но не все случаи попали в сводки.