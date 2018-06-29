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Новости. Общество
10:09, 29 Июня 2018

В Карелии снижается миграционная убыль

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Миграционная убыль населения республики за первые пять месяцев текущего года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Карелиястат подвел общие итоги миграции населения Карелии за январь – май 2018 года.

За пять месяцев этого года республику покинули 7928 человек. В то же время в регион приехали 7485 человек. Таким образом, миграционная убыль населения составила 443 человека.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
deep
2018-06-29 11:50:38
Ну очень интересно же: КТО приезжает? Ну огласите весь список, пожалуйста!
Горожанин
2018-06-29 11:42:21
Что делают с русским языком-то ..."снижается миграционная убыль" ... да просто миграция снижается!
кир
2018-06-29 11:28:17
"Пить, курить, говорить я научился одновременно", А.Райкин. Потому и уходят досрочно.
User
2018-06-29 11:26:54
Деньги на то, чтобы уехать кончились, поэтому всё больше уезжают в "деревянном макинтоше", как выразился "наше всё".
Беня
2018-06-29 10:33:51
Да-с, народ предпочитает мигрировать в лучшие миры ...
dgin
2018-06-29 10:19:21
Миграционная убыль якобы снижается , но при этом 1000 человек умерло в трудоспособном возрасте за 5 месяцев т.г. . Люди просто не успевают уезжать , умирают . Вот и вся статистика .
Гость
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