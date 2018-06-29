В Карелии снижается миграционная убыль

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Миграционная убыль населения республики за первые пять месяцев текущего года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Карелиястат подвел общие итоги миграции населения Карелии за январь – май 2018 года.
За пять месяцев этого года республику покинули 7928 человек. В то же время в регион приехали 7485 человек. Таким образом, миграционная убыль населения составила 443 человека.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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