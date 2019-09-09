В Карелии снизился уровень инфляции

Потребительские цены, характеризующие уровень инфляции, в Карелии в августе снизились на 0,3% по сравнению с июлем, сообщает Карелиястат.

Официальная статистика зафиксировала снижение стоимости продовольственных товаров на 0,7%.

Как изменились цены на непродовольственные товары, читайте в материале деловой инетренет-газеты "Вести Карелии".