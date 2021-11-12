В Карелии состоялась премьера уникального клипа в стиле необарокко

Мистический клип на песню карельской исполнительницы Насти Орловой был представлен на суд зрителей в Петрозаводске.

Мистическая атмосфера, готический замок, магия и барокко — все это сплелось воедино в новом клипе карельской исполнительницы Насти Орловой «Колесница» в стиле необарокко, премьера которого прошла 21 ноября в кинотеатре «Премьер». Сама автор определила жанр клипа как современная симфоническая поэма.

Ранее мы писали о процессе съемок этой уникальной для Карелии картины, создававшейся более трех месяцев. В самой «большой» смене участвовало 30 человек — не просто массовка, но люди, непосредственно задействованные в процессе работы. Сцены снимались в 5 локациях, а самая длинная смена длилась почти целые сутки. Основные съемки проходили во Дворце искусств Кондопоги - поддержку с локацией оказала директор Карельской Филармонии Ирина Устинова.

В основе клипа — новая песня Насти Орловой «Колесница», записанная со струнным квартетом «Resonance», гитаристом Ильей Поповым и пианисткой Симой Рынкевич. Партитуры для квартета создала карельский композитор Полина Крышень.

На премьере зрители впервые увидели картину и познакомились с ее создателями. Режиссером картины выступил известный карельский клипмейкер Костя Роди. Именно он придумал основную сюжетную линию и осуществил монтаж всего видеоряда. Оператор-постановщик — известный в республике фотограф, чьи работы публикует журнал Vouge, — Виктор Давидюк, вторым оператором выступил молодой специалист Арсений Васильев. Художественное оформление выполнила Дарья Рожина; специалист по спецэффектам, оператор бэкстейджа и главный технический ассистент — Алексей Потапов. Продюсерскую работу по всем организационным вопросам выполняли Софья Алексеева и Жанна Семёнова. Актеры в клипе - Ольга Мазайло и Сергей Ермолин.

В планах исполнительницы - запись музыкального альбома в стиле барокко-поп и создание триптиха из клипов, первым из которых и стала картина на песню "Колесница". Сам клип можно посмотреть на странице автора и руководителя проекта Насти Орловой.