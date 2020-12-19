В Карелии снова умер больной внебольничной пневмонией, которую не считают в статистике COVID-19

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован еще один летальный исход от внебольничной пневмонии.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Карелии.

Скончался мужчина 1953 года рождения с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID-19 был отрицательным.

Всего за сутки с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 37 человек.



Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом в больницы попали 3320 пациентов, 100 человек умерли (с учетом больных, госпитализированных ранее указанного периода).



В оперативном штабе напомнили, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.