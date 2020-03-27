В Карелии собирают деньги женщине, потерявшей всю зарплату в размере 11,5 тысяч рублей

Жители Карелии организовали сбор денег для женщины, которая потеряла всю свою скромную зарплату накануне дня рождения дочери и своего собственного.

Жительница Карелии сообщила в Сети о том, что потеряла всю свою зарплату в размере 11,5 тыс. рублей. По ее словам, потеря произошла накануне семейных праздников, а деньги были последними. Об этом сообщает паблик "Волонтёрско-БлаготворительноеДвижение Питкяранта".

"Я потеряла все свои деньги (11550 рублей). Прошу со слезами на глазах, молю вас, если вы нашли их, принесите, пожалуйста, в Почта Банк. Это вся моя зарплата. Мне просто не на что больше жить. Я надеюсь, что в нашем городе ещё остались добрые люди", - писала женщина.

Она пояснила, что деньги были утрачены накануне дня рождения дочери и собственного дня рождения.

"Двое детей ещё две недели надо будет чем то кормить… Было бы не так печально и горестно, но 29 марта у дочки день рождения, а 30 марта, так уж получилось, - у меня", - пояснила она.

Пропажу женщине никто не вернул, однако в Сети был организован сбор денег для ее поддержки.

"Неравнодушные люди попросили нас сделать публикацию о сборе денег для Марии. Многие в городе знают ее как человека надежного и честного. Люди искренне хотят помочь Маше в беде", - написал паблик волонтерского движения.

Ранее сообщалось, что статистика показала рост средней номинальной начисленной заработной платы в Карелии до 42855 рублей 3 копеек.