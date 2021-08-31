В Карелии собирают грибы лодками (ФОТО)

Жители Карелии в соцсетях выложили фото лодки, наполненной грибами.

Рекордный урожай грибов этим летом в Карелии привел к тому, что местные жители и туристы собирают дары леса буквально во все, что можно. В данном случае люди пошли на рыбалку, но в итоге грибов оказалось больше, чем рыбы.

"Грибалка", — написали авторы фото в комментариях. — На рыбалке поймали больше грибов".

Ранее на сайте объявлений Петрозаводска появилась запись с предложением бесплатно забрать таз подосиновиков и ведро волнушек, потому что собравшие их жители карельской столицы устали чистить грибы.