В Карелии собрали более двух миллионов рублей для мобилизованных и добровольцев за неделю

Более двух миллионов рублей поступило за неделю в фонд для мобилизованных и добровольцев из Карелии, сообщили в правительстве республики.

С марта по 8 декабря на счет благотворительного фонда «Живой город» поступило более 111 миллионов рублей. По поручению главы Карелии из бюджета региона было выделено 40 млн рублей. За прошедшую неделю дополнительно собрали более 2 млн рублей.

Для военнослужащих из Карелии закупили со 2 по 8 декабря туристические коврики, фонари, компасы, зимние сапоги, носки, рукавицы, термобелье, маскировочные костюмы, генераторы, рюкзаки, термосы, дальномеры, носилки, инструменты, дневные и ночные прицелы, очки ночного видения, печи-буржуйки. Израсходовано 11,868 млн рублей.

Две машины с грузом отправились на этой неделе в воинские части Ленинградской и Псковской областей, где проходят боевое слаживание мобилизованные из Карелии.

В правительстве напомнили, что дополнительное оборудование, обмундирование и медикаменты приобретает Минэк республики по поручению Артура Парфенчикова для мобилизованных и добровольцев. Деньги аккумулируются на специальном счете республиканского благотворительного фонда «Живой город», который был открыт в марте 2022 года. Вещи приобретаются по заявкам командиров воинских частей.

Ранее сообщалось, ОНФ Карелии объявил даты сбора адресных посылок мобилизованным.