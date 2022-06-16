В Карелии собрались реабилитировать двух человек, пострадавших от политических репрессий

Прокуратура республики подготовила заключения о реабилитации двух человек, незаконно привлеченных к уголовной ответственности.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, с начала 2022 года в республике были подготовлены заключения о реабилитации в отношении 2 человек, которые были незаконно привлечены к уголовной ответственности.

В прокуратуре напомнили, что надзорное ведомство вместе с органами госбезопасности и МВД устанавливают и проверяют все дела в отношении лиц, подлежащих реабилитации. В соответствии с законом от 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» реабилитации подлежат лица, которые по политическим мотивам были подвергнуты уголовным репрессиям по решению органов ВЧК, ГПУ-ОГПУ, УНКВД-НКВД, МГБ, МВД, прокуратуры и их коллегий, комиссий, «особых совещаний», «двоек», «троек» и иных органов, осуществляющих судебные функции.

Заявления о реабилитации принимаются по месту жительства или по месту нахождения органа, принявшего решение о применении репрессий. Заявления о людях, оказавшихся в ссылке, направленных на спецпоселение, свободу которых ограничили, принимает МВД. Все прочие заявления необходимо подавать в прокуратуру.

Срок рассмотрения заявлений о реабилитации — не более трех месяцев. При этом необходимо предоставить документы, подтверждающие родство с репрессированным.