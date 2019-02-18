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Новости. Общество
07:20, 18 Февраля 2019
фото: https://pixabay.com

Cобственники лишились земли в Карелии из-за строительства федеральной трассы

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Лахденпохский районный суд рассмотрел иск об изъятии земельных участков для строительства автодороги.

Инициатором иска выступило федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург-Мурманск Федерального дорожного агентства". Ответчикам стали три владельца земельных участков в Мийнальском сельском поселении.

Как следует из материалов дела, иск мотивирован тем, что ФЦП "Развитие транспортной инфраструктуры России (2010-2014 годы)" предусматривает мероприятие "Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска. Строительство автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург – Сортавала - автомобильная дорога Р-21 "Кола" на участке км. 197-км.215, Республика Карелия".

В июле 2017 года истцом заключен госконтракт на выполнение работ по строительству и реконструкции участка автодороги. Согласно проекту межевания в полосу отвода попадают участки, находящиеся на праве общей долевой собственности у ответчиков. Поскольку для строительства дороги не требовались участки ответчиков в полном размере, было принято решение об изъятии лишь части земли.

Независимый оценщик оценил стоимость участков и размер убытков, причиненных собственникам в связи с изъятием для государственных нужд объектов недвижимости под полосу отвода. Согласно отчетам, размер убытков составляет 389, 342, 317 и 269 тыс. рублей. Ответчики отказались подписывать соглашения об изъятии.

"Судом с учетом соблюдения истцом процедуры и необходимости изъятия земельных участков для государственных нужд было принято решение об удовлетворении заявленных требований", - сообщается на сайте суда.

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