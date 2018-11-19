В Карелии сократилась численность пенсионеров

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Количество пенсионеров в Карелии на 1 октября 2018 года составило 237764 человека, сообщает Карелиястат.
Год назад в республике насчитывалось 238124 жителя пенсионного возраста, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ.
Сокращение пенсионеров опровергает прогноз изменения численности трудовых ресурсов, ежегодно обновляемый правительством Карелии.
Подробнее читайте в материал деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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