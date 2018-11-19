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Новости. Общество
09:48, 19 Ноября 2018
фото: pixabay.com/congerdesign

В Карелии сократилась численность пенсионеров

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Количество пенсионеров в Карелии на 1 октября 2018 года составило 237764 человека, сообщает Карелиястат.

Год назад в республике насчитывалось 238124 жителя пенсионного возраста, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ.

Сокращение пенсионеров опровергает прогноз изменения численности трудовых ресурсов, ежегодно обновляемый правительством Карелии.

Подробнее читайте в материал деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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NIK
2018-11-19 10:40:02
С 1 го января они ( пенсионеры) вообще почти исчезнут , а тот кто останется тот сразу в РАЙ .
Беня
2018-11-19 11:37:44
NIK, не в рай, а в постпензионную вечность :)
Мизантроп
2018-11-19 11:14:28
NIK, Если десятину при жизни не отчислял, хер ты куда попадешь.
NIK
2018-11-19 11:22:04
Мизантроп, С такой властью только в морг и только все вместе .
Беня
2018-11-19 11:45:58
Мизантроп, вы еще скажите, шо он заслужил ее (эту власть) за грехи свои тяжкие :) И в наказание ему за его многия пригрешения даруется "жись-только-держись" вечная, но не в горнем мире, а с этою властию :)
Мизантроп
2018-11-19 11:29:21
NIK, Эту власть заслужил ты и только ты. Учи историю - 1905, 1917. Тех ребят достало, вас еще нет, значит все нормально.
Олег
2018-11-19 10:18:41
Нормально. Всё как планировалось. Возраст дожития уменьшается. А скоро реформа заработает, вот где настоящее облегчение бюджету.
Гость
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