В Карелии сократилась численность пенсионеров

Количество пенсионеров в Карелии на 1 октября 2018 года составило 237764 человека, сообщает Карелиястат.

Год назад в республике насчитывалось 238124 жителя пенсионного возраста, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ.

Сокращение пенсионеров опровергает прогноз изменения численности трудовых ресурсов, ежегодно обновляемый правительством Карелии.

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