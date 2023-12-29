В Карелии сократился выпуск крепкого алкоголя

В республике за 11 месяцев 2023 года выросло производство крупы и творога.

Итоги выпуска промышленной продукции с января по ноябрь включительно 2023 года подвели в Карелиястате.

Так, выяснилось, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в республике увеличилось производство дорожных и аэродромных смесей, добыча гранул, крошки и порошка, гальки, гравия, производство конструкций из чёрных металлов, электроэнергии, железорудных окатышей и концентрата, плит древесно-стружечных.

В то же время сократилось производство топливных гранул, деревянных поддонов, топливной щепы, оконных блоков, мебели, природных песков, блоков и прочих сборных строительных изделий для зданий и сооружений из цемента, бетона, лесоматериалов, а также других изделий.

В пищевой промышленности сократилось производство ликёроводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% от объёма готовой продукции и водки. Также снизилось производство минеральной воды, пива. Муки из зерновых, плодоовощных консервов. Сливочного масла, сыров, молока, рыбы.

При этом в республике стали производить больше крупы и творога.

Напомним, индекс промышленного производства в Карелии вырос по сранению в аналогичным периодом позапрошлого года.