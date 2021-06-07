В Карелии сотрудники ДПС выручили остановившихся на дороге женщин

Автоинспекторы пришли на помощь женщине-водителю в Муезерском районе, сообщили в МВД Карелии.

В минувшую пятницу инспекторы ДПС в Муезерском районе, находясь на службе, заметили на просёлочной дороге припаркованный на обочине автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Около него находились две женщины.

Они рассказали полицейским, что направлялись на дачу, однако в пути повредилось колесо. Дамы попытались его заменить собственными силами, но не справились. Стражи порядка пришли на выручку и устранили поломку. «Выражаем благодарность сотрудникам ДПС за помощь, оказанную на дороге», — написала одна из участниц дорожной истории в местном паблике соцсети.

Полиция Карелии напоминает водителям: перед тем, как отправиться в путешествие, следует проверить техническое состояние автомобиля и наличие инструментов.