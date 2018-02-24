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Новости. Общество
14:27, 24 Февраля 2018

В Карелии сотрудники Росгвардии встали на лыжи

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Бойцы отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Карелии совершили лыжный поход по местам боевой славы.

 

Сотрудники Росгвардии отметили День защитника Отечества лыжным походом. Об этом сообщает паблик "Отдел Росгвардии по Республике Карелия" в соцсети "Вконтакте".

Участники лыжного похода прошли по направлению Петрозаводск-Орзега.

Станция Орзега известна в Карелии тем, что в сентябре 1941 года там шли ожесточенные бои при обороне Петрозаводска.

"В 1984 году была заложена эта традиция, и мы достойно поддерживаем её. Маршрут ведет от города к месту, где установлен памятник погибшим. В ожесточенных боях за станцию Орзега из 390 милиционеров сводного батальона НКВД в живых осталось 26. Помнить своих героев – наш священный долг",- заявил начальник ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Карелия Алексей Гроссман.

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