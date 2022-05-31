В Карелии создадут отряды добровольцев для участия в спецоперации на Украине

Руководители общественных организаций ветеранов военной службы попросили главу Карелии сформировать два отряда добровольцев для участия в специальной военной операции.

Глава Карелии получил открытое письмо, подписанное руководителями восьми общественных организаций ветеранов воинской службы. Среди них: Виктор Константинов — председатель КРОО ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, Валерий Таборов — руководитель Регионального отделения «Офицеры России», Алексей Белянинов — КРООО «Российский союз ветеранов Афганистана» и другие. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Сегодня мы, ветераны военной службы, не можем остаться в стороне от происходящих событий. На наших глазах пишется история России и всего человечества, и в том числе от нас зависит, какой она будет. Считаем необходимым и важным, чтобы Республика Карелия, имеющая славную, боевую историю, — родина множества героев, внесла свою лепту в победу над врагом», — говорится в обращении общественников.

По словам заместителя главы Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами Александра Пшеницына, сегодня наши земляки испытывают необыкновенный патриотический подъем, желание отстаивать мир, свободу и безопасность.

«Всемерно будем этому способствовать», — отметил Пшеницын.

Присоединиться к отрядам будет предложено жителям всех районов Карелии. Затем с изъявившими желание отправится на Украину будут работать в военном комиссариате республики и пунктах отбора на военную службу по контракту.

Военком Карелия Андрей Артемьев сообщил, что отбор граждан для заключения краткосрочного контракта проходит в соответствии с утвержденными критериями — возраст гражданина, категория годности к военной службе, военно-учетная специальность, морально-деловые качества и многое другое.

«Не скрываю, что требования к кандидатам предъявляются достаточно высокие, так как на них возлагается и высокая ответственность — защита Отечества. Это нелегкий, но почетный и героический труд», — считает Артемьев.

По всем вопросам граждане, пребывающие в запасе, могут обратиться в военные комиссариаты по месту жительства, а также в военный комиссариат Республики Карелия (г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, дом 19, тел. 8-814278-29-06).

Ранее сообщалось, кандидатам, желающим заключить с военкоматом контракты от 3 до 6 месяцев, обещают зарплату от 250 тысяч рублей, а также дополнительные страховые выплаты.