В Карелии создадут визит-центр экотуризма

Об этом заявили на Всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий.

Около 90 млн рублей выделят республикам Алтай, Тыва и Карелия в 2019 году на создание визит-центров, которые помогут в продвижении проектов экологического туризма, следует из материалов, представленных в четверг директором департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды РФ Алексеем Титовским на Всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий, пишет ТАСС.

"В 2019 году запланировано выделение субсидий на создание трех визит-центров в Республике Алтай, Республике Тыва и Республике Карелия (90 млн рублей). Запланировано возведение за внебюджетные источники (67 млн рублей) трех визит-центров в Красноярском крае", – говорится в материалах презентации Титовского.