В Карелии создаются условия для развития системы обращения с отходами

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии провело работу по актуализации сведений и разработке электронной версии схемы обращения с отходами, сообщили в Минприроды Карелии.

Сбор данных и их включение в территориальную схему обращения с отходами начался еще в 2016 году. Сегодня схема содержит данные об источниках образования отходов, количестве отходов, местах их накопления (контейнерных площадках), информацию о несанкционированных свалках, о схеме потоков и транспортировании отходов.



По территориальной схеме планируется двухэтапный вывоз отходов с размещением на 9 мусороперегрузочных станциях с предварительной сортировкой в Кемском, Лоухском, Беломорском, Кондопожском, Муезерском, Олонецком, Пудожском, Суоярвском районах и Костомукшском городском округе. Такие станции позволят централизованно осуществлять сбор мусора в больших объемах и осуществлять его запрессовку для последующей перевозки на сортировочные комплексы.



Предлагается строительство двух мусоросортировочных комплексов – у п. Майгуба Сегежского района и в Орзеге Прионежского района. Здесь и ранее находились объекты размещения отходов. Такой выбор сделан на основании логистических решений, чтобы не допустить роста тарифов за вывоз мусора, которое платит население.



О важности организации работы по сортировке мусора рассказал на своей странице в социальной сети ВКонтакте Глава Карелии.



"Первейшая задача – сортировка отходов и их последующая переработка без экологических рисков. Подчеркну, что на новых станциях мусор сжигать не будут! Ввоз мусора из других регионов России в Карелию запрещен, что будет строго контролироваться!", – отметил Артур Парфенчиков.



Отметим, что сегодня одним из приоритетных направлений государственной политики в области обращения с отходами в России является вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственные оборот и производственные процессы. Более того, с 1 января 2019 года запрещено захоронение отходов, содержащих полезные компоненты. Именно поэтому разработанная территориальная схема предполагает строительство мусоросортировочных комплексов, которые позволят сократить количество мусора, складируемого на санкционированных свалках. Полезные фракции, такие, как бумага, пластик, стекло, резина пойдут на вторичную переработку. Несортируемые остатки (так называемые «хвосты») будут перерабатываться в RDF-топливо. Это современные, экологичные технологии переработки отходов, которые дополнительно обеспечат привлечение инвестиций в развитие отрасли. На проектирование первого этапа строительства мусоросортировочного комплекса в бюджете Карелии предусмотрено 56 млн рублей. Подготовленная проектно-сметная документация позволит получить средства федерального бюджета на строительство мусоросортировочных комплексов в рамках национального проекта "Экология" уже в 2020 году.