Подписаться
Новости. Общество
11:54, 27 Июня 2019
фото: Управление пресс-службы главы Карелии

В Карелии создаются условия для развития системы обращения с отходами

Загрузка...

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии провело работу по актуализации сведений и разработке электронной версии схемы обращения с отходами, сообщили в Минприроды Карелии.

Сбор данных и их включение в территориальную схему обращения с отходами начался еще в 2016 году. Сегодня схема содержит данные об источниках образования отходов, количестве отходов, местах их накопления (контейнерных площадках), информацию о несанкционированных свалках, о схеме потоков и транспортировании отходов.

По территориальной схеме планируется двухэтапный вывоз отходов с размещением на 9 мусороперегрузочных станциях с предварительной сортировкой в Кемском, Лоухском, Беломорском, Кондопожском, Муезерском, Олонецком, Пудожском, Суоярвском районах и Костомукшском городском округе. Такие станции позволят централизованно осуществлять сбор мусора в больших объемах и осуществлять его запрессовку для последующей перевозки на сортировочные комплексы.

Предлагается строительство двух мусоросортировочных комплексов – у п. Майгуба Сегежского района и в Орзеге Прионежского района. Здесь и ранее находились объекты размещения отходов. Такой выбор сделан на основании логистических решений, чтобы не допустить роста тарифов за вывоз мусора, которое платит население.

О важности организации работы по сортировке мусора рассказал на своей странице в социальной сети ВКонтакте Глава Карелии.

"Первейшая задача – сортировка отходов и их последующая переработка без экологических рисков. Подчеркну, что на новых станциях мусор сжигать не будут! Ввоз мусора из других регионов России в Карелию запрещен, что будет строго контролироваться!",  – отметил Артур Парфенчиков.

Отметим, что сегодня одним из приоритетных направлений государственной политики в области обращения с отходами в России является вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственные оборот и производственные процессы. Более того, с 1 января 2019 года запрещено захоронение отходов, содержащих полезные компоненты. Именно поэтому разработанная территориальная схема предполагает строительство мусоросортировочных комплексов, которые позволят сократить количество мусора, складируемого на санкционированных свалках. Полезные фракции, такие, как бумага, пластик, стекло, резина пойдут на вторичную переработку. Несортируемые остатки (так называемые «хвосты») будут перерабатываться в RDF-топливо. Это современные, экологичные технологии переработки отходов, которые дополнительно обеспечат привлечение инвестиций в развитие отрасли. На проектирование первого этапа строительства мусоросортировочного комплекса в бюджете Карелии предусмотрено 56 млн рублей. Подготовленная проектно-сметная документация позволит получить средства федерального бюджета на строительство мусоросортировочных комплексов в рамках национального проекта "Экология" уже в 2020 году.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-06-27 12:13:35
Начните с простого. Почему мастерские по обслуживанию автомобилей часто покрышки колес вываливают у мусорных контейнеров или в лесу? Где ваши приложения IP-технологий к конкретным задачам? ПетрГУ даже место какое-то по ним заимел.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2019, 09:15
Что не так с делом фермера Шалак?
24.06.2019, 13:53
"Общественное обсуждение" по-тихому
25.06.2019, 12:10
ФОТО и ВИДЕО: Танки разрушают асфальт в центре Петрозаводска
25.06.2019, 10:25
ФОТО: Петрозаводчане требуют закрыть кафе, посетители которого "справляют физические и сексуальные нужды" под окнами жилого дома
24.06.2019, 10:45
В Карелии увеличатся ежемесячные выплаты ветеранам труда
21.06.2019, 12:14
ВИДЕО: Трех человек увезли в больницу с места ДТП в Петрозаводске

Аналитика

26.06.2019 11:48
Обществоведение
"Может, после этого они будут исполнять закон?" 11
Городской суд Петрозаводска вынес частное определение о грубых нарушениях закона карельскими приставами, которые на протяжении нескольких лет не смогли снести торговую пристройку "Невский пассаж".
"Общественное обсуждение" по-тихому 9
24.06.2019 13:53
Ни участия, ни побед 7
24.06.2019 12:48
"Всем угрожали, что пойдем следом" 10
24.06.2019 09:12
Карелия рискует остаться без "Марциальных вод"
21.06.2019 15:02
Вся аналитика

Чтиво

26.06.2019 15:40
Личное мнение
"Предприниматель будет сидеть" 3
Ситуация с олонецким фермером Ираидой Шалак выявила проблемы, накапливающиеся в сфере инвестиционной деятельности в республике.
Пока первое лицо в офисе… 4
21.06.2019 13:23
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
архив чтиво

Медиа

Репетиция парада с участием военной техники ко Дню города
22.06.2019 13:24
все фото и видео

Опрос

Вам нравится, что танки поедут по Петрозаводску в День города?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»