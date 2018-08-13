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Новости. Общество
15:54, 13 Августа 2018
фото: rasfokus.ru

В Карелии создана инициативная группа, которая займется воссозданием Успенской церкви

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Депутаты и общественники решили всем миром восстановить сгоревший в Кондопоге храм.

В понедельник, 13 августа, в Кондопоге собрались депутаты и общественники, которые задумались о восстановлении сгоревшей в прошедшую пятницу деревянной Успенской церкви.

- Этот храм символ Кондопоги, он необходим городу. Изображение Успенской церкви размещено на гербе города, вся главная символика связана с этим сооружением. Церковь горела уже четвертый раз. После всех предыдущих пожаров каждое поколение современников отстраивало ее заново. Мы тоже должны выполнить свой долг перед потомками, - считают члены инициативной группы.

В ее состав вошли 11 человек: председатель городского совета Виктор Демидов, депутаты Алексей Кононов, Ольга Лобанова, Елена Мотрий, Олег Прожиев, Дмитрий Хуополайнен, депутат карельского парламента Анна Лопаткина, заведующая районной библиотекой краевед Ирина Ильина, кондопожский священник отец Лев Большаков, председатель Ассоциации общественных организаций Ольга Мешкова, учитель истории школы №1 Виктор Карелин.

Челны группы вновь соберутся через неделю, уже с конкретными предложениями по сбору средств на восстановление. Скорее всего, будет создан подконтрольный фонд, в который пойдут добровольные пожертвования частных лиц и организаций.

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