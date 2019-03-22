В Карелии спасатели достали провалившуюся в люк собаку

В пожарно-спасательную часть 21 марта поступил звонок с просьбой о помощи, сообщили в МЧС Карелии.

В 10.30 в Кондопоге на Медвежьегорском шоссе около дома 20 в люк провалилась собака.

Прибывшие к месту вызова пожарные в составе 4 человек провели работы по извлечению животного из колодца.