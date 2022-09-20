В Карелии спасатели нашли у озера заблудившегося 83-летнего грибника

Карельские спасатели рассказали, как помогли вернуться домой пожилому мужчине, которого искали в лесах Лахденпохского района в течение двух дней.

Отряд спасателей привлекался к поиску заблудившегося грибника 21 и 22 сентября. Пожилой мужчина 1939 года рождения пропал в лесу недалеко от поселка Микли Лахденпохского района. Об этом сообщили его родственники, пишут в паблике Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

«В лесу мужчина находился почти сутки. Вчера спасатели нашли его у озера, расположенного недалеко от поселка. Грибнику помогли вернуться домой. Медицинская помощь мужчине не потребовалась. Как рассказал спасенный, в лес за ягодами и грибами он поехал на машине. Автомобиль застрял, мужчина отправился пешком и заблудился», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, в Карелии нашелся мужчина, пропавший в лесу три дня назад.