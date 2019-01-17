В Карелии спасатели помогли лыжникам из Петербурга добраться до ж/д вокзала

Туристы-лыжники опаздывали на поезд из-за оживленного движения в Костомукшском районе, им на помощь выдвинулись спасатели, сообщили в МЧС Карелии.

Туристы завершали многодневный лыжный поход по Костомукшскому району, и должны были успеть на поезд "Костомукша-СПб" 7 января в 20.08.

В середине дня они вышли на дорогу, ведущую из Лувозера в Костомукшу, оставалось около 18 км по дороге. Однако автомобильное движение по ней оказалось весьма оживленным, и ситуация была небезопасной.

Лыжники обратились в местное отделение МЧС, и спасатели, несмотря на праздничный день, оперативно отреагировали на просьбу, выслали машину и доставили нашу группу на ж/д вокзал.