В Карелии спасатели помогли рыбакам, провалившимся под лед на снегоходе

Двое мужчин возвращались с рыбалки на река Сегежа на снегоходе "Буран" и провалились под лед, сообщили в МЧС Карелии.

Инцидент произошел в Сегежском районе 22 марта. Двое рыбаков, возвращаясь с рыбалки на реке Сегежа в районе "Второго полуострова" на снегоходе "Буран", оказались в ледовом плену. Очевидцы того, как мужчина провалились под лед, обратились в службу "01", после чего от диспетчера пожарной охраны поступил звонок инспектору ГИМС.

Инспекторы ГИМС Дмитрий Колляков и Дмитрий Прохоров вскоре прибыли на место происшествия. К этому моменту один мужчина смог самостоятельно выбраться с места провала. Второму горе-рыбаку помогли уже спасатели.

Инспекторы эвакуировали пострадавших от места провала к ближайшему острову, там они помогли рыбакам согреться с помощью растирания онемевших конечностей и физических упражнений. Мужчин переодели. Затем помощь пострадавшим оказал проезжающий неподалёку мужчина на мотобуксировщике.

Рыбаков отвезли до машины скорой помощи и отправили в "Сегежскую" ЦРБ, рассказали в МЧС Карелии.

Ранее рыбак спас ребенка, провалившегося под лед на реке в Карелии.