В Карелии спасатели вытащили из снега застрявший школьный автобус (ФОТО)

В селе Видлица Олонецкого района потребовалась помощь спасателей, чтобы вытащить из снега школьный автобус.

Школьный автобус застрял в селе Видлица. Информация об этом поступила сегодня, 4 марта, на пульт спасателей. Об этом информирует паблик «ГКУ РК „ОПС по Олонецкому району“».

На место выезжал личный состав ПЧ-37 по охране села Видлица в составе 3 человек. Спасатели произвели буксировку автобуса из снежного сугроба на автодорогу. Погибших — нет, травмированных — нет.

Ранее сообщалось, что школьный автобус в третий раз застрял на дороге в райцентре Карелии.