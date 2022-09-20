В Карелии спасатели вывели из леса заблудившихся мужчину и женщину

В Прионежском районе спасатели помогли заблудившимся грибникам найти дорогу домой.

Сотрудники Карельской поисково-спасательной службы помогли выбраться заблудившимся людям из леса. Об этом информирует Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

1 октября вблизи поселка Новая Вилга заблудились грибники — мужчина и женщина. Сообщается, что они целый день ходили по лесу, а когда стемнело не смогли найти дорогу обратно. С помощью мобильного телефона люди определили свое местоположение и сообщили координаты родственникам.

По информации Госкомитета, близкие не решились в темное время пойти в лес. На поиск заблудившихся отправились спасатели Петрозаводского отряда КРПСС. Потерявшихся быстро нашли и помогли им выбраться из леса.

Ранее сообщалось, что в Карелии спасатели нашли у озера заблудившегося 83-летнего грибника.