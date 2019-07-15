В Карелии спасли четверых рыбаков

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Мужчины дрейфовали в Онежском озере из-за поломки лодки, сообщили в МЧС Карелии.
Инцидент произошел 13 июля в 11.10 в Онего в Медвежьегорском районе.
Четверо местных рыбаков отправились на лодке в озеро, позже произошла поломка судна.
Спасатели отбуксировали лодку с рыбаками до берега.
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