В Карелии спасли четверых рыбаков

фото: "Столица на Онего"

Мужчины дрейфовали в Онежском озере из-за поломки лодки, сообщили в МЧС Карелии.

Инцидент произошел 13 июля в 11.10 в Онего в Медвежьегорском районе.

Четверо местных рыбаков отправились на лодке в озеро, позже произошла поломка судна.

Спасатели отбуксировали лодку с рыбаками до берега.