В Карелии спиленное пенсионером дерево убило его жену

Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении жителя Питкярантского района, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, 24 мая 69-летний мужчина вместе с супругой находились на территории лесного массива Питкярантского центрального лесничества. Не имея законного разрешения на валку деревьев, используя бензопилу, подозреваемый спилил сосну. Дерево упало на супругу "дровосека", в результате чего придавило ее. От полученных травм женщина скончалась, сообщили в Следкоме Карелии.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, в Карелии мужчина сломал челюсть подруге и угрожал убийством знакомой.