В Карелии стали известны подробности спасения ребенка, упавшего в колодец

В Беломорске женщина до приезда спасателей держала в люке палку, за которую цеплялся ребенок, упавший в колодец, рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

Ранее сообщалось, что 1 ноября, в 19.19 минут на пульт дежурной спасательной службы в Беломорске поступил звонок с просьбой о помощи. Ребенок упал в колодец. Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили небольшой пригорок, на котором женщина, лежа на земле, держала палку в люке.

Оказалось, что внутри колодца находился ребёнок, который держался за палку, находясь в воде. Высота до пострадавшего составляла более двух метров. Незамедлительно было принято решение о спуске пожарного, закреплённого спасательной верёвкой, в колодец к ребёнку. После извлечения из колодца мальчик сразу был передан бригаде скорой помощи.

На месте сотрудники скорой помощи осмотрели пострадавшего и отпустили домой. Позже выяснилось, что ребенок гулял, в темноте не заметил открытый люк и провалился в колодец.

О случившемся спасателям сообщила женщина, которая стала очевидцем происшествия.

Дети, которые находились рядом, пояснили, что они бегали до ближайших жилых домов, звонили в домофоны и просили о помощи. В результате поисков помощи, ребята остановили проезжающий мимо автомобиль. Женщина, которая находилась за рулём, кинулась на помощь мальчику. Одной рукой она изо всех сил удерживала палку, за которую схватился ребенок в люке, а другой рукой достала телефон и вызвала спасателей.

Чтобы больше никто не провалился в колодец, его закрыли подручными средствами.