В Карелии стало меньше аварий с пьяными водителями

Об этом говорит статистика ГИБДД за первые 7 месяцев 2021 года.

С начала нынешнего года количество аварий с участием водителей в состоянии опьянения снизилось, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Так, общее количество ДТП с пьяными водителями снизилось с 52 до 37, число пострадавших людей сократилось с 67 до 47, погибших — с 4 до 3.

В целях предупреждения ДТП и снижения тяжести их последствий Госавтоинспекция Карелии с начала года организовала и провела 22 профилактических мероприятия. Был реализован комплекс мер по профилактике ДТП с участием пьяных водителей, с участием детей, пешеходов, водителей такси и автобусов.