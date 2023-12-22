В Карелии стартовал сбор подписей за кандидатуру Владимира Путина на выборах президента

Волонтеры-сборщики прошли обучение и тщательный инструктаж.

Организатором сбора стал региональный избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина, который открылся в Петрозаводске.

По словам Анатолия Воронина, сопредседателя штаба, ректора ПетрГУ, доверенного лица Владимира Путина на президентских выборах, сбор подписей станет главной задачей работы штаба на первом этапе работы.

В Петрозаводске мобильные пункты расположены в людных местах города. В частности, в помещениях торгово-развлекательного центра «Лотос-плаза» и в торговом центре «Макси», который находится на проспекте Ленина.

Волонтеры-сборщики прошли обучение и тщательный инструктаж. Им рассказывали о возможных нарушениях, которые могут возникнуть при сборе подписей, и о том, как этого избежать. Пункты будут работать в течение месяца до двадцатых чисел января 2024 года.

По словам волонтера Елены Андроновой, жители Петрозаводска поддерживают работу сборщиков, активно заполняют подписные листы: «Мы работаем первый день, сначала многие посетители торгового центра просто интересовались нашей работой, задавали вопросы. А позже начали подходить с документами и ставить подписи».

Пенсионер Алексей Степанчиков стал одним из первых посетителей мобильного пункта: «Это моя гражданская позиция. Если закон дает мне возможность высказать свое мнение, надо обязательно это сделать».

«Хочу поблагодарить волонтеров. Они очень внимательно относятся к своей работе, помогли правильно заполнить сведения» говорит молодая мама Анна Зайцева.

Александр Ильин, кандидат философских наук, доцент Кафедры политических и социальных наук ИИПСН ПетрГУ:

Владимир Владимирович Путин принял решение участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Поэтому для регистрации ему необходимо собрать подписи избирателей России. Только после того, как он сдаст их в Центризбирком, избирательная комиссия вынесет решение о регистрации кандидата. По закону эта процедура может занять до десяти дней. Для регистрации кандидата в президенты страны требуется собрать 300000 подписей. Это непростая задача, выполнение которой требует слаженности от сторонников. Поэтому я хочу отметить хорошую работу регионального избирательного штаба. Сбор подписей начат максимально оперативно и нет сомнений, что он будет завершен в срок.