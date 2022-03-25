В Карелии старый роддом стал новым отелем

В Сортавале на месте бывшего роддома появился новый отель.

В Сортавале гостиница и ресторан появились на территории, которую прежде занимал роддом. Об этом сообщил в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

«На улице Маяковского открылись новая гостиница и ресторан. Сортавальцы знают, что когда-то в этом здании был роддом. Сколько человек появилось в нем на свет, никто, наверное, не считал. Но один из них спустя годы решил вложить средства в реконструкцию бывшего роддома», — рассказал Парфенчиков.

Губернатор сообщил, что место, на котором сейчас открыт отель, ранее было заброшенным.

«Помню, каким было это место в Сортавале ещё пару лет назад. Неухоженная территория. Несколько старых пустующих зданий, представляющих угрозу для детей и молодежи, которых так и тянет к заброшкам. Тогда же поставил задачу районной власти навести порядок: либо снести, пока никто не пострадал, либо восстановить», — пояснил он.

По оценке Артура Парфенчикова, новый отель нужен городу с учётом роста его туристической привлекательности. Новое заведение предоставит рабочие места для горожан и пополнит местный бюджет налогами, считает губернатор.

Парфенчиков также заявил, что в порядок была приведена аллея на улице Маяковского.

Ранее мэр Петрозаводска вспоминал, как ехал с мамой из роддома на троллейбусе