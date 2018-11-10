В Карелии строительная компания "кинула" партнеров на 270 тысяч рублей

В городе горняков приставы арестовали у компании имущество, чтобы заставить вернуть долг партнерам, сообщили в УФССП Карелии.

Между двумя костомукшскими строительными организациями был заключен контракт, согласно которому строительная организация „К“ должна была выплатить в пользу партнера денежные средства за аренду имущества на сумму свыше 270 тысяч рублей, однако отказалась это делать.

Возмущенные такими действиями представители организации „Б“ обратились в Костомукшский суд. В результате суд обязал выплатить организацию-должника указанную сумму в полном объеме.

В отдел судебных приставов Костомукши в 2017 году было возбуждено исполнительное производство. В срок, установленный законодательством для добровольного исполнения, задолженность погашена не была и судебный пристав-исполнитель наложил запрет на регистрационные действия в отношении нескольких транспортных средств организации, в том числе грузовых и легковых автомобилей, а также спецмашин.

Арест имущества никак не вписывался в планы должника – это обстоятельство срывало все взятые на себя обязательства по исполнению фирмой контрактов, поэтому, получив соответствующее постановление от судебного пристава и во избежание ареста имущества, должник погасил задолженность в полном объеме.