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Новости. Криминал
18:40, 26 Ноября 2018
фото: Pixabay

В Карелии суд наказал мужчину обязательными работами за кражу двух бутылок водки

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Уголовное дело завели на мужчину, укравшего из магазина алкоголь, сообщили на сайте Сортавальского городского суда.

Мужчина решил ограбить магазин в Сортавале. Понимая, что за его действиями наблюдает продавец данного магазина, открыто взял с прилавка две бутылки водки и покинул помещение.

Суд при назначении наказания учел, что подсудимый признал вину, раскаялся, возместил причиненный ущерб и назначил ему наказание в виде обязательных работ.

 

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Комментарии

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кир
2018-11-26 22:18:08
Не вижу сотен людей на принудительных работах за другие нарушения законов и правил. Машина на газоне, рулишь одной рукой, а сам в мобильном телефоне, торгуешь на тротуарах рыбой или овощами - все на принудительные работы. Почему нет такого? Никто работать не хочет, а если и работают, то из-под палки. Куришь и пьёшь у подъезда, собачка любимая гадит, а ты не прибираешь за ней и водишь без поводка, 10 девочек и 12 парней курят у дома рядом со школой - все на принудительные работы. Беда в том, что все примерно одинаково работают в разных слоях общества. А потребовать беззубые не могут, сами в том же состоянии. Вот, примерно так, дорогой nae. Если ты не такой, то не принимай на себя и близко к сердцу. :)
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