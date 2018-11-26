В Карелии суд наказал мужчину обязательными работами за кражу двух бутылок водки

Уголовное дело завели на мужчину, укравшего из магазина алкоголь, сообщили на сайте Сортавальского городского суда.

Мужчина решил ограбить магазин в Сортавале. Понимая, что за его действиями наблюдает продавец данного магазина, открыто взял с прилавка две бутылки водки и покинул помещение.

Суд при назначении наказания учел, что подсудимый признал вину, раскаялся, возместил причиненный ущерб и назначил ему наказание в виде обязательных работ.