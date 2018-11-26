18:40, 26 Ноября 2018
В Карелии суд наказал мужчину обязательными работами за кражу двух бутылок водки
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Уголовное дело завели на мужчину, укравшего из магазина алкоголь, сообщили на сайте Сортавальского городского суда.
Мужчина решил ограбить магазин в Сортавале. Понимая, что за его действиями наблюдает продавец данного магазина, открыто взял с прилавка две бутылки водки и покинул помещение.
Суд при назначении наказания учел, что подсудимый признал вину, раскаялся, возместил причиненный ущерб и назначил ему наказание в виде обязательных работ.
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