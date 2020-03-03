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В Карелии суд обязал собственников отремонтировать объекты культурного наследия

Новости. Общество
08:20, 04 Марта 2020
фото: monuments.karelia.ru
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Администрация Пудожского района и местное Райпо должны до конца года привести в порядок находящиеся у них в собственности объекты культурного наследия регионального значения.

Пудожский районный суд рассмотрел гражданские дела по искам Управления по охране объектов культурного наследия республики. Ведомство пыталось обязать администрацию района и Райпо провести работы по сохранению объектов культурного наследия регионального значения. Речь шла о "Чайной купца Егорова" (конец XIX века начало XX века, восстановлена в 60-е годы), собственником которой является администрация. В списке управления также "Лавка торговая купца Овчинникова" (конец XIX века начало XX века) и "Лавка торговая" (конец XIX века), которые находятся в собственности пудожского Райпо. Все объекты находятся в Пудоже.

В ходе рассмотрения дел установлено, что состояние объектов культурного наследия оставляет желать лучшего. "Чайная купца Егорова" нуждалась в консервационных и противоаварийных работах, которые могут обеспечить физическую сохранность памятника и защитить его от атмосферных осадков и нежелательных посетителей. Требуется ремонт фасада, в том числе декоративных элементов, здания "Лавки торгов купца Овчинникова". А объект "Лавка торговая" нуждается в приведении в порядок фасада и кровли, сообщается на сайте Пудожского районного суда.

Поскольку собственники объектов культурного наследия обязаны обеспечивать их сохранность, суд принял решение об удовлетворении исковых требований. Администрация Пудожского района и местное Райпо должны провести необходимые работы в срок до 31 декабря 2020 года.

Решения вступили в законную силу.

Ранее отремонтированный объект культурного наследия - главпочтамт Петрозаводска - стал опасен для горожан из-за отваливающейся лепнины.

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