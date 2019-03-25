В Карелии суд оштрафовал компанию за нарушение порядка приема на работу

Организация в Кемском районе нарушила антикоррупционное законодательство, сообщили в прокуратуре Карелии.

В 2018 году компания приняла на работу гражданина, ранее занимавшего должность государственной гражданской службы.

Вопреки требованиям законодательства сообщение о заключении трудового договора с бывшим чиновником по месту его прежней службы организация не направила.

Суд назначил двум сотрудникам штраф в размере 20 тысяч рублей каждому, организация оштрафована на 50 тысяч рублей.